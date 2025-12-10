Investito due volte ad Albaro rintracciata la pirata della strada

Genovatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì sera ad Albaro, un uomo è stato investito due volte da diverse vetture senza che il conducente si fermasse. La polizia ha rintracciato la pirata della strada responsabile dell'incidente, avvenuto in circostanze drammatiche. L'episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità, evidenziando la pericolosità di comportamenti irresponsabili sulla strada.

Martedì sera ha investito un uomo senza fermarsi a soccorrerlo, lasciando in balia della strada il suo corpo che - dopo pochi istanti - è stato travolto da un'altra auto di passaggio. Dopo ore di ricerche, la pirata della strada è stata infine identificata e rintracciata dalla polizia locale di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

