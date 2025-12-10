L'inverno in Tirolo offre un paesaggio incantato di villaggi storici, fortezze imponenti, specchi d’acqua, foreste e montagne leggendarie. Questa regione rappresenta una meta ideale per chi desidera immergersi in un ambiente naturale spettacolare, tra tradizioni autentiche e scenari da fiaba. Un’esperienza indimenticabile tra cultura, avventure e relax.

È una terra dal fascino speciale: villaggi storici, fortezze, specchi d’acqua, foreste e montagne leggendarie. Il Tirolo è una destinazione piacevole in ogni stagione, ma d’inverno, tra neve, impianti sciistici, hotel attrezzati per benessere e trattamenti e una cucina eccellente, diventa un luogo ancora più irresistibile. Ecco, di seguito, alcuni indirizzi “preziosi”. Partendo da Milano ci sono tre ottimi “siti” da visitare: iniziamo dallo storico Castel Fragsburg – Via Fragsburg 3, Merano BZ – Tel.: 0473 244071 https:www.fragsburg.comit – su una collina che domina tutta la valle di Merano, è immerso in un parco di 5 ettari, è una costruzione del 1624, costituita da due edifici: l’imponente catello medioevale e il sottostante casino di caccia dove si trovano le suites dell’Hotel. 🔗 Leggi su Panorama.it