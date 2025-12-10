Invasione azzurra a Lisbona | lo sciopero non ferma i tifosi del Napoli

In occasione della partita a Lisbona, circa 3400 tifosi del Napoli si stanno preparando a sostenere la squadra, nonostante lo sciopero. Il settore ospiti è completamente sold out, attirando anche supporter provenienti da tutta Europa, pronti a vivere con passione e entusiasmo l'evento sportivo.

Sono 3400 circa i tifosi azzurri attesi in queste ore, ovviamente sold out l'intero settore destinato agli ospiti, ma a cui vanno aggiunti quelli che arrivano dal resto d'Europa, magari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

