Invasione azzurra a Lisbona | lo sciopero non ferma i tifosi del Napoli
In occasione della partita a Lisbona, circa 3400 tifosi del Napoli si stanno preparando a sostenere la squadra, nonostante lo sciopero. Il settore ospiti è completamente sold out, attirando anche supporter provenienti da tutta Europa, pronti a vivere con passione e entusiasmo l'evento sportivo.
Sono 3400 circa i tifosi azzurri attesi in queste ore, ovviamente sold out l'intero settore destinato agli ospiti, ma a cui vanno aggiunti quelli che arrivano dal resto d'Europa, magari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Invasione azzurra a Lisbona: lo sciopero non ferma i tifosi del Napoli - Sono 3400 circa i tifosi azzurri attesi in queste ore, ovviamente sold out l'intero settore destinato agli ospiti, ma a cui vanno aggiunti quelli che arrivano dal resto d'Europa, ... Scrive msn.com
I tifosi azzurri, aspettando stasera, vanno alla scoperta di Lisbona… - A volte, poi, giustamente, si unisce il calcio alla voglia di visitare e scoprire ... Segnala ilnapolionline.com
Invasione azzurra a Lisbona Al Da Luz ci saranno circa 5mila tifosi partenopei pronti a caricare e spingere la squadra verso la vittoria finale Avanti Napoli! - facebook.com Vai su Facebook
Inter Liverpool, il passato che ritorna in casa nerazzurra: i precedenti dell’arbitro Zwayer internews24.com
Ancora una donna che decide di togliersi la vita nel cimitero anteprima24.it
Costacurta senza mezzi termini all’intervallo: «Juve deludente in questi primi 45?. Da quel bianconero poi mi ... juventusnews24.com
Dumfries, tra infortunio e cambio agente: futuro in valutazione in casa nerazzurra internews24.com
Divisione polizia amministrativa e sociale della questura, si è insediata la prima dirigente Interdonato internews24.com
Diletta Leotta di nuovo mamma, l’annuncio social perizona.it