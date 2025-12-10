Intrecci di lana storie e solidarietà | inaugurato il primo albero di Natale dedicato alla gentilezza

Lunedì 8 dicembre, in piazza dei Partigiani nel quartiere Vigne, è stato inaugurato il primo Albero gentile della comunità, un progetto promosso dall’associazione ‘La Scacchiera di Onnon’ in collaborazione con il Quartiere Vigne. Un simbolo di solidarietà, storie e intrecci di lana, giunto alla sua quarta edizione, che invita alla gentilezza e alla condivisione.

