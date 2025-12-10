Intrecci di lana storie e solidarietà | inaugurato il primo albero di Natale dedicato alla gentilezza

Lunedì 8 dicembre, in piazza dei Partigiani nel quartiere Vigne, è stato inaugurato il primo Albero gentile della comunità, un progetto promosso dall’associazione ‘La Scacchiera di Onnon’ in collaborazione con il Quartiere Vigne. Un simbolo di solidarietà, storie e intrecci di lana, giunto alla sua quarta edizione, che invita alla gentilezza e alla condivisione.

Lunedì 8 dicembre, in piazza dei Partigiani, nel quartiere Vigne, è stato inaugurato il primo Albero gentile della comunità, progetto promosso dall’associazione ‘La Scacchiera di Onnon’ in sinergia con il Quartiere Vigne, giunto quest’anno alla sua quarta edizione.Una festa che ha coinvolto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Fino al 15/12 al museo di Cassego (Varese Ligure - Sp) mostra "Vesti, tessuti, panni" rari capi in "mezzalana", un intreccio di lana e canapa per difendersi dal freddo. Info 0187.84300 - facebook.com Vai su Facebook