Intestino sempre giovane è possibile | come fermare invecchiamento e prevenire tumori

Nuove ricerche internazionale svelano come mantenere giovane l’intestino, contrastando l’invecchiamento e prevenendo i tumori. Studi pubblicati su Nature Aging e Nature Cell Biology, realizzati dall’Università di Torino e dal Leibniz Institute di Jena, identificano i meccanismi chiave e offrono strategie innovative per preservare la salute intestinale nel tempo.

(Adnkronos) – Contrastare l'invecchiamento dell'intestino? Si può. Due studi appena pubblicati su Nature Aging e Nature Cell Biology, frutto della collaborazione tra l'Università di Torino e il Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann Institute (FLI) di Jena, rivelano con precisione senza precedenti i meccanismi che guidano l'invecchiamento dell'intestino e propongono strategie concrete per contrastarlo.

