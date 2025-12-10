Intervista ad Annalisa | la laurea in fisica l’asteroide le mini parolacce Canto la libertà e la vita travolgente

In questa intervista, Annalisa ci racconta il suo percorso tra studi di fisica, passione musicale e ispirazioni cosmiche. Tra aneddoti, emozioni e un pizzico di ironia, l’artista svela come la sua musica sia un viaggio tra libertà e vita travolgente, collegando il suo mondo artistico a influenze inattese e sorprendenti.

Bologna, 10 dicembre 2025 – Incontri ravvicinati di un certo tipo. Nel microfono di Annalisa quelle cinque note usate nel celebre film di Spielberg per comunicare con gli alieni diventano una playlist carica di hit che la proietta nella galassia dell’ultimo album ‘ Ma io sono fuoco ’. Appuntamento questa sera sul palco dell’ Unipol Arena di Casalecchio, rampa di lancio per un viaggio siderale imperniato, come il disco, su tre sogni: Il Fuoco, Il Fiume, La Tigre. Show dall’impatto tecnologico violento quello dell’eroina di ’ Mon amour’, capace d’infiammare la cornea prima dei sentimenti, legando fra loro una trentina di hit in cui trovano posto pure le cover di ’ Secretly ’ degli Skunk Anansie e di ’ Sweet Dreams (are made of this)’ degli Eurythmics (eseguita da pure a Sanremo lo scorso anno con La Rappresentante di Lista). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intervista ad Annalisa: la laurea in fisica, l’asteroide, le (mini) parolacce. “Canto la libertà e la vita travolgente”

