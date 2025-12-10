Intervista a Daniela Di Sora di Voland Editore

Nata nel dicembre 1994, Voland Editore ha visto le sue prime pubblicazioni nel 1995, proponendo inizialmente tre classici russi e bulgari. Fondata da Daniela Di Sora, la casa editrice si è affermata nel panorama editoriale offrendo opere di autori di rilievo e mantenendo un forte legame con la cultura dell'Est Europa.

Come e quando nasce la casa editrice Voland?La casa editrice come società nasce a dicembre del 1994, i primi tre libri vanno in vendita nelle librerie ad aprile del 1995, si trattava di tre classici – due russi e un bulgaro: Nikolaj Gogol’, Valerij Brjusov ed Emilijan Stanev. Tre libri che sono. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

La biologa leccese Daniela De Donno: «I miei anni con Jane Goodall, l?etologa britannicache dialogava con gli scimpanzè». L'intervista

Genova3000. . La festa degli auguri di Forza Italia Rapallo - Intervista alla presidente dell'associazione Aiutateci ad aiutare DANIELA CASTAGNETO - A cura di Vittorio Sirianni #forzaitalia #rapallo #forzaitaliarapallo #AIUTATECIADAIUTARE Vai su Facebook