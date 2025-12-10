Inter U23 colpo per il futuro in difesa | arriva un terzino classe 2007 dalla Serie D

L'Inter U23 rafforza la propria rosa con un nuovo acquisto in difesa: un giovane terzino classe 2007 proveniente dalla Serie D. Questo colpo mira a valorizzare il settore giovanile e a garantire prospettive future per la squadra, consolidando le corsie esterne con un talento emergente.

Inter News 24 Inter U23 rinforza le corsie esterne con un profilo giovanissimo e di prospettiva: chiuso l’accordo per un laterale mancino. L’Inter mette a segno un nuovo investimento in chiave futuribile per la propria formazione Under 23. Il club nerazzurro ha infatti definito l’arrivo di Marcelo Vaz, terzino sinistro classe 2007 di nazionalità guineana, attualmente in forza alla Varesina, formazione militante nel Girone B di Serie D. Secondo quanto filtra dall’ambiente nerazzurro, la trattativa era già stata avviata nei mesi scorsi, con una prima proposta presentata a settembre e respinta dal club lombardo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23, colpo per il futuro in difesa: arriva un terzino classe 2007 dalla Serie D

