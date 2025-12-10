Inter problema scontri diretti | 5 ko su 6 in stagione

L’Inter affronta un momento di riflessione dopo il quinto ko su sei scontri diretti stagionali, tra cui la sconfitta contro il Liverpool. Oltre alla delusione per il rigore contestato, emerge una domanda cruciale: la squadra è in grado di competere e vincere contro le grandi d’Europa? La stagione fornisce risposte chiare e inquietanti.

Il ko contro il Liverpool non lascia solo amarezza per un rigore contestato — quello trasformato da Szoboszlai dopo la decisione di Zwayer — ma apre una domanda ormai inevitabile: l’Inter è in grado di battere le grandi? Il responso della stagione è evidente. Il tracollo coi Reds è il quinto tonfo nei sei big match disputati: unica luce, la vittoria con la Roma. Con una Supercoppa alle porte ( Milan e Napoli nel mirino) e due esami di Champions con Borussia Dortmund e Arsenal, il nodo diventa serio. Chivu deve trovare una cura, altrimenti l’ambizione di lottare su tutti i fronti rischia di restare teoria. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Lautaro non c'è? Nessun problema: nelle ultime 27 senza di lui l'Inter non ha mai perso

Chivu Inter, resta il problema dei finali: la spiegazione e quella similitudine con Inzaghi…

Hernanes: “L’Inter gioca in calcio migliore in Italia, ma ha un problema. Bisogna pregare di più”

Che sfortuna per l'INTER: due CAMBI obbligati in mezz'ora contro il LIVERPOOL. Dopo dieci minuti si è fermato Hakan Calhanoglu per un problema muscolare. Sempre nel primo tempo infortunio anche per Francesco Acerbi. Chivu ha così 'bruciato' due slot p Vai su Facebook

. @Inter | Chivu costretto al cambio: fuori Acerbi per un problema muscolare, al suo posto è entrato Bisseck Vai su X

Le 5 verità di Inter-Liverpool 0-1: SOS scontri diretti, ora è un problema vero e ora evitare i playoff e restare fra le prime 8 non è scontato - Anche se a pesare è la controversa decisione finale di arbitro e VAR. Secondo eurosport.it