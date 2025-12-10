Inter-Liverpool video gol e highlights
L'Inter cade in casa contro il Liverpool, che conquista la vittoria all'88° minuto grazie a un rigore trasformato da Szoboszlai. La sfida, ricca di emozioni e occasioni, si conclude con un risultato che influisce sulla corsa europea delle due squadre. Ecco i video gol e highlights della partita.
Sconfitta per l'Inter a San Siro battuta dal Liverpool che segna il gol decisivo con un rigore fischiato all'88esimo minuto e segnato da Szoboszlai. Si tratta della seconda sconfitta in Champions per i nerazzurri, dopo quella con l'Atletico Madrid. “Secondo me l'arbitro ha interpretato bene la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg a valanga sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter
Inter-Liverpool 0-1, Bastoni trattiene e Szoboszlai non perdona. Capello: "Vergogna" https://shorturl.at/r4R1v - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Liverpool, Van Dijk: "Rigore? Non so, ma anche il nostro gol era regolare" #SkySport #SkyUCL Vai su X
Inter-Liverpool 0-1, gol e highlights: decide Szoboszlai su rigore all'88' - 7) sono le prime due squadre per expected goals senza rigori nella UEFA Champions League in corso. Come scrive sport.sky.it
Imoco–Zamalek e Scandicci–Osasco: due sfide che valgono la semifinale del Mondiale per Club oasport.it
Soldi in cambio di riforme. Regione in soccorso di Aler. Tre milioni contro il dissesto: "Ora un ... ilgiorno.it
"Se scappi ti assumo". Porte aperte ai migranti ilrestodelcarlino.it
100 milioni (e non solo) per Gaza: la Cina esce allo scoperto sulla Palestina it.insideover.com
‘Semi di legalità’, la lotta alle mafie vista in classe ilrestodelcarlino.it
Esami in farmacia, davvero dal 2026 saranno gratis a carico del Servizio sanitario? corriere.it