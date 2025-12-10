Inter Liverpool vengono fuori i difetti dei nerazzurri Gli manca la capacità di…
Dopo la sfida tra Inter e Liverpool, emergono alcune criticità nel rendimento dei nerazzurri. L'analisi post-partita mette in luce i difetti della squadra di Cristian Chivu, evidenziando una mancanza specifica che potrebbe influenzare il loro rendimento futuro. Ecco i punti chiave emersi dall'incontro e le aree su cui la squadra dovrà lavorare.
Inter News 24 Inter Liverpool: il giorno dopo si analizzano i difetti della squadra di Cristian Chivu, a cui sembra mancare una capacità in particolare. Per l’ Inter è tempo di rialzarsi in fretta, cercando di non farsi travolgere dalla frustrazione. La squadra è profondamente rammaricata per il risultato maturato contro il Liverpool, ritenendolo ingiusto, una sensazione che, secondo La Repubblica, non è nuova in questa stagione per i nerazzurri. Il quotidiano analizza lucidamente i motivi del rammarico. Alla squadra dell’allenatore Cristian Chivu, definita “incapace di pareggiare per difetto di fabbrica”, resta una lunga serie di rimpianti dopo la sconfitta interna. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter-Liverpool 0-1: un rigore di Szoboszlai condanna i nerazzurri a San Siro - Liverpool di Martedì 9 dicembre 2025: decisivo un rigore assegnato per fallo di Bastoni su Wirtz e trasformato con freddezza da Szoboszlai ... Lo riporta calciomagazine.net
Inter, la sparata di Costacurta sul rigore al Liverpool scatena i tifosi sul web. Cesari fa chiarezza - Continua a far discutere il penalty concesso contro l'Inter a San Siro ai Reds in Champions League per la trattenuta di Bastoni, la moviola di Mediaset e l'umore dei social ... Da sport.virgilio.it
Pagelle #Inter, tutti i voti dopo il ko con il #Liverpool: #Bastoni ingenuo, #Barella il migliore Vai su X
Inter Liverpool, il passato che ritorna in casa nerazzurra: i precedenti dell’arbitro Zwayer internews24.com
