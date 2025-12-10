Inter Liverpool vengono fuori i difetti dei nerazzurri Gli manca la capacità di…

Dopo la sfida tra Inter e Liverpool, emergono alcune criticità nel rendimento dei nerazzurri. L'analisi post-partita mette in luce i difetti della squadra di Cristian Chivu, evidenziando una mancanza specifica che potrebbe influenzare il loro rendimento futuro. Ecco i punti chiave emersi dall'incontro e le aree su cui la squadra dovrà lavorare.

Inter News 24 Inter Liverpool: il giorno dopo si analizzano i difetti della squadra di Cristian Chivu, a cui sembra mancare una capacità in particolare. Per l’ Inter è tempo di rialzarsi in fretta, cercando di non farsi travolgere dalla frustrazione. La squadra è profondamente rammaricata per il risultato maturato contro il Liverpool, ritenendolo ingiusto, una sensazione che, secondo La Repubblica, non è nuova in questa stagione per i nerazzurri. Il quotidiano analizza lucidamente i motivi del rammarico. Alla squadra dell’allenatore Cristian Chivu, definita “incapace di pareggiare per difetto di fabbrica”, resta una lunga serie di rimpianti dopo la sconfitta interna. 🔗 Leggi su Internews24.com