Inter-Liverpool Slot | Rigore? In Premier non avrebbero fischiato I tifosi nerazzurri | Una vergogna
Nel giorno successivo alla sconfitta dell’Inter contro il Liverpool in Champions League, i tifosi nerazzurri esprimono il loro disappunto sui social, contestando la decisione dell’arbitro Zwayer di concedere un rigore nel finale, realizzato da Szoboszlai. La partita ha acceso forti polemiche, con molti che ritengono che, in Premier League, quella stessa decisione non sarebbe stata presa.
(Adnkronos) – Nel day after del ko in Champions League contro il Liverpool si scatenano le ire social dei tifosi dell’Inter, in disaccordo con l’arbitro Zwayer per il rigore concesso nel finale di partita e realizzato da Szoboszlai per l’1-0 finale. Bastoni ha trattenuto la maglia di Wirtz in area, ma il gesto non è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Un tema tornato attuale dopo la partita tra Inter e Liverpool di ieri [dal nostro archvio] - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle #Inter, tutti i voti dopo il ko con il #Liverpool: #Bastoni ingenuo, #Barella il migliore Vai su X
Inter-Liverpool 0-1: un rigore di Szoboszlai condanna i nerazzurri a San Siro - Liverpool di Martedì 9 dicembre 2025: decisivo un rigore assegnato per fallo di Bastoni su Wirtz e trasformato con freddezza da Szoboszlai ... Segnala calciomagazine.net
