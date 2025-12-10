Inter Liverpool Slot elogia la prestazione dei Reds | Salah? Non abbiamo ottenuto tanti bei risultati di recente Oggi grande vittoria in uno stadio incredibile Si parli della squadra

Jürgen Klopp ha elogiato i Reds dopo la vittoria per 1-0 contro l’Inter a San Siro, sottolineando la grande prestazione di squadra e il successo in un ambiente incredibile. L’allenatore ha evitato di concentrarsi su Salah, preferendo invece valorizzare l’impegno collettivo dei Liverpool in una serata importante di Champions League.

Inter Liverpool, Slot elogia la prestazione dei Reds al termine del match della sesta giornata di League Phase di Champions League, sviando il tema Salah Il successo per 1-0 del Liverpool a San Siro contro l’Inter, nella sesta giornata della League Phase non chiudono soltanto una notte di Champions League, ma aprono nuove riflessioni sul . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Liverpool, Slot elogia la prestazione dei Reds: «Salah? Non abbiamo ottenuto tanti bei risultati di recente. Oggi grande vittoria in uno stadio incredibile. Si parli della squadra»

Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg a valanga sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter

Inter-Liverpool, formazioni ufficiali: Chivu si affida a Thuram-Lautaro, Slot reinventa l'attacco senza Salah - Inter e Liverpool si fronteggiano per la sesta giornata di Champions League: Chivu punta sulla coppia Lautaro-