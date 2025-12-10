Inter Liverpool seconda beffa europea | rigore contestato e passo indietro a San Siro

L'Inter subisce una nuova battuta d'arresto in Champions League, con la seconda sconfitta consecutiva. La gara contro il Liverpool è stata segnata da un rigore contestato e da un passo indietro per i nerazzurri, che continuano a vivere momenti difficili nel percorso europeo.

Inter News 24 Inter Liverpool segna un nuovo stop nel percorso europeo dei nerazzurri: seconda sconfitta consecutiva in Champions League. Seconda sconfitta consecutiva in Champions League per l'Inter, che dopo il ko nel finale contro l'Atletico Madrid cade anche in casa contro il Liverpool. A decidere la gara di San Siro è stato ancora una volta un episodio: due settimane fa un calcio d'angolo, stavolta un calcio di rigore molto discusso, arrivato a pochi minuti dal termine. La sfida contro i Reds ha lasciato strascichi pesanti, non solo per il risultato ma anche per quanto visto in campo. I nerazzurri sono apparsi poco lucidi, raramente pericolosi e condizionati dagli infortuni occorsi già nel primo tempo.