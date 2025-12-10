Inter Liverpool scelto l’MVP della gara di San Siro | decisivo nel successo dei Reds

Nella sfida di San Siro tra Inter e Liverpool, è stato individuato il giocatore più determinante della gara. L'MVP della notte, scelto tra i Reds di Arne Slot, si è distinto per il suo contributo decisivo nel risultato finale, contribuendo al successo della squadra inglese in questa importante trasferta europea.

Inter News 24 Inter Liverpool consegna l'MVP della notte a un centrocampista del Liverpool di Arne Slot che ha espugnato San Siro. È Ryan Gravenberch l'MVP della sfida di San Siro, dove il Liverpool di Arne Slot ha superato per 1-0 l' Inter guidata da Cristian Chivu. Un successo pesantissimo per i Reds, che grazie ai tre punti conquistati a Milano salgono a quota 12 in classifica nella League Phase di Champions League. Al termine dell'incontro, il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha ufficializzato la scelta del Most Valuable Player della sesta giornata, premiando la prestazione totale del centrocampista olandese.

