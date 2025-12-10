Inter Liverpool Palmeri attacca l’arbitraggio di Zwayer dopo il rigore contestato

Palmeri critica le decisioni arbitrali di Zwayer durante la sfida Inter-Liverpool, con particolare attenzione al rigore concesso agli inglesi. L'analisi si concentra sulle scelte dell'arbitro e sulle conseguenze che queste hanno influenzato l'andamento della partita, sollevando questioni sulla gestione delle situazioni chiave in campo.

Inter News 24 Inter Liverpool, Palmeri commenta le scelte arbitrali del direttore di gara Zwayer soffermandosi sul penalty concesso agli inglesi: le ultime. Non si placano le polemiche dopo Inter Liverpool di Champions League a San Siro, una sfida segnata in modo pesante dall'episodio che ha portato al rigore per i Reds. A far discutere è stata la decisione dell'arbitro Felix Zwayer, che dopo On Field Review ha assegnato il penalty per una minima trattenuta di Alessandro Bastoni su Florian Wirtz. Una scelta che ha cambiato l'inerzia del match e che ha acceso il dibattito tra addetti ai lavori, tifosi e giornalisti.