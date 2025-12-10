Inter Liverpool pagelle | Lautaro ci prova la sinistra va in blackout

L'Inter affronta il Liverpool a San Siro in una sfida che suscita molte discussioni. La partita, caratterizzata da momenti di difficoltà e prestazioni altalenanti, mette in evidenza le criticità della squadra nerazzurra e le potenzialità degli avversari. Ecco le pagelle della serata, tra tentativi di Lautaro e problemi nella ripartizione delle forze.

Inter Liverpool pagelle. Un Inter lontana dai suoi standard cede il passo al Liverpool di Arne Slot sul prato di San Siro al termine di 90? che stanno già facendo polemica. I nerazzurri pagano una serata complicata dal punto di vista del gioco e, probabilmente, anche delle gambe, ma il conto più salato è sicuramente quello inflitto dal fischietto tedesco Zwayer. Di seguito, le pagelle degli uomini di Cristian Chivu. Inter Liverpool pagelle. Sommer 6: Impreciso con i piedi e, forse, in ritardo su Konate in occasione del gol poi annullato. Alla fine cede solo al penalty Akanji 6: Fa un buon muro su Ekitike, ma poco altro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool

Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter

Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter

Il cartoncini in alto, il nerazzurro che colora San Siro e la New Balance Arena, le notti di Champions vicine ma distanti e la risposta italiana allo stra-potere inglese Atalanta-Chelsea ed Inter-Liverpool iniziano adesso, e almeno sugli spalti non sembra ess - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Liverpool 0-1, le pagelle della partita di Champions League #SkySport #SkyUCL Vai su X

Pagelle Inter-Liverpool 0-1: Bastoni ingenuo, Thuram e Lautaro non pervenuti, Calha e Acerbi ko - Inter sconfitta in casa del Liverpool, decide un rigore concesso per fallo di Bastoni; Thuram e Lautaro inconcludenti, Calhanoglu e Acerbi costretti a uscire ... Si legge su sport.virgilio.it