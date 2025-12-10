Inter Liverpool nuove polemiche arbitrali dopo la sconfitta europea
Dopo la sconfitta europea, l'Inter torna al centro delle polemiche arbitrali contro il Liverpool. Il focus si concentra sugli episodi da VAR, in particolare il caso Bisseck, e sulle decisioni che avrebbero influenzato l'esito del match, alimentando discussioni e dubbi sulle scelte arbitrali in campo.
Inter News 24 Inter Liverpool, continua il dibattito sugli episodi da VAR: il caso Bisseck e le decisioni che hanno condizionato il match tra nerazzurri e Reds. Le polemiche arbitrali successive alla sfida di Champions League tra Inter e Liverpool non accennano a placarsi. La formazione guidata da Cristian Chivu, tecnico rumeno alla prima avventura sulla panchina della squadra milanese, ha incassato la seconda sconfitta consecutiva nel girone dopo il ko contro l’Atletico Madrid. Anche il match disputato a San Siro è stato segnato da una serie di episodi controversi che stanno alimentando un dibattito molto acceso. 🔗 Leggi su Internews24.com
Un tema tornato attuale dopo la partita tra Inter e Liverpool di ieri [dal nostro archvio] - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle #Inter, tutti i voti dopo il ko con il #Liverpool: #Bastoni ingenuo, #Barella il migliore Vai su X
Inter-Liverpool, anche Lautaro polemico dopo il rigore: il post sui social fa il giro del web - Il rigore assegnato al Liverpool contro l'Inter, che ha poi deciso la gara, ha fatto molto discutere. Secondo spaziointer.it
