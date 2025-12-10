Inter Liverpool la reazione social di Lautaro dopo il rigore contestato -FOTO

Dopo la sconfitta e le polemiche arbitrarie, Lautaro Martinez ha pubblicato un messaggio sui social che ha suscitato molto scalpore. Il capitano dell'Inter ha condiviso un post enigmatico, diventato oggetto di discussione tra tifosi e addetti ai lavori, in risposta alle controversie legate al rigore contestato durante la partita contro il Liverpool.

Inter News 24 Inter Liverpool, il post enigmatico di Lautaro sui social dopo la sconfitta e le polemiche arbitrali: il capitano pubblica un messaggio simbolico. La sconfitta subita dai nerazzurri contro il Liverpool continua a lasciare scorie emotive all'interno dell'ambiente. Il match di Champions League disputato a San Siro è stato deciso nel finale da un calcio di rigore assegnato dopo revisione al Var, una decisione che ha generato discussioni per la dinamica del contatto tra Bastoni e Wirtz. La squadra di Cristian Chivu, tecnico rumeno alla guida dell'Inter, aveva gestito a lungo la partita con ordine e attenzione, ma si è trovata nuovamente punita come già accaduto nella trasferta di Madrid.

Un tema tornato attuale dopo la partita tra Inter e Liverpool di ieri [dal nostro archvio] - facebook.com Vai su Facebook

L’ #Inter perde di stretta misura- 0:1 su rigore -trattenuta di Bastoni su Wirtz - trasformato da Szoboszlay-una partita equilibrata. Liverpool meglio nel primo quarto d’ora, nel quale la pressione dei Reds ha messo i nerazzurri in difficoltà, poi l’Inter ha preso cosci Vai su X

