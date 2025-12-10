Inter Liverpool il passato che ritorna in casa nerazzurra | i precedenti dell’arbitro Zwayer

L'arbitro Zwayer torna al centro dell'attenzione in vista della sfida Inter-Liverpool, ripercorrendo un passato fatto di combine, squalifiche e polemiche. Dopo il rigore di San Siro, il suo ruolo nella partita suscita discussioni e riflessioni sulle decisioni arbitrali e sulla sua esperienza nel mondo del calcio.

Inter News 24 Inter Liverpool, arbitro finisce di nuovo sotto i riflettori dopo il rigore di San Siro: il suo passato tra combine, squalifiche e polemiche. Il nome di Felix Zwayer è al centro delle polemiche dopo il rigore assegnato al Liverpool nella sfida di Champions League contro l’ Inter. Ma il suo passato non è nuovo a controversie. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, la carriera del fischietto tedesco presenta diversi episodi che negli anni hanno sollevato perplessità. Nel 2004, quando Zwayer era ancora guardalinee, venne coinvolto nell’indagine che travolse l’arbitro Robert Hoyzer, condannato a due anni e cinque mesi di carcere per aver truccato diverse partite della Zweite Liga in cambio di circa 300mila euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Liverpool, il passato che ritorna in casa nerazzurra: i precedenti dell’arbitro Zwayer

Inter-Liverpool 0-1, gol e highlights: decide Szoboszlai su rigore all'88' - 7) sono le prime due squadre per expected goals senza rigori nella UEFA Champions League in corso. Si legge su sport.sky.it

Tra rigori inventati e trattenute inutili, l’Inter non è ancora matura: la vittoria del Liverpool rovina il cammino in Champions - Una sconfitta come quella dell’Inter a San Siro, nel sesto turno Champions, l’ultimo del 2025, è qualcosa di davvero difficile da spiega ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Slot soddisfatto dopo Inter-Liverpool: “Ottimo risultato”. Sul gol annullato e il rigore... - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle #Inter, tutti i voti dopo il ko con il #Liverpool: #Bastoni ingenuo, #Barella il migliore Vai su X