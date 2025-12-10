Inter Liverpool | il calcio di rigore non c’era ma un dato dei nerazzurri è terribile

Nell'incontro tra Inter e Liverpool, un calcio di rigore molto discusso ha suscitato polemiche, ma un dato dei nerazzurri emerge come particolarmente preoccupante. La partita ha acceso le discussioni sul merito delle decisioni arbitrali e sulla prestazione complessiva della squadra italiana, evidenziando aspetti da migliorare per il futuro.

Inter News 24 Inter Liverpool: il calcio di rigore è stato a dir poco regalato ai Reds, ma c'è un dato dei nerazzurri che è a dir poco terribile. Seconda sconfitta consecutiva in UEFA Champions League per l'Inter che, dopo il ko nel finale contro l'Atlético Madrid, ha replicato in casa contro il Liverpool. Un'altra partita decisa da un episodio controverso: se due settimane fa fu un calcio d'angolo a determinare l'esito, ieri sera è stato un rigore molto contestato. Doccia ghiacciata e gli incubi di Monaco. "La beffa (e il veleno) in coda." Così analizza Il Giorno la doccia ghiacciata abbattutasi sui nerazzurri, battuti a domicilio dal Liverpool (anche) grazie a un rigore molto discutibile.

Inter, la sparata di Costacurta sul rigore al Liverpool scatena i tifosi sul web. Cesari fa chiarezza - Continua a far discutere il penalty concesso contro l'Inter a San Siro ai Reds in Champions League per la trattenuta di Bastoni, la moviola di Mediaset e l'umore dei social

Inter-Liverpool 0-1: Szoboszlai su rigore gela San Siro all'88' - Seconda sconfitta consecutiva, nerazzurri fermi a 12 punti.

