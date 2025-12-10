Inter Liverpool i nerazzurri reggono l’urto ma non basta E su Bastoni…
L'Inter affronta il Liverpool in una partita combattuta, dimostrando carattere e resistenza. Nonostante gli sforzi dei nerazzurri, alcuni episodi arbitrali e altre difficoltà hanno influito sull'esito finale. In particolare, si discute delle prestazioni di Bastoni e di come la squadra abbia affrontato l'avversario in un match ricco di tensione e emozioni.
Inter News 24 Inter Liverpool oltre l'errore arbitrale: i nerazzurri reggono l'urto ma non basta per ottenere un buon risultato. E su Bastoni invece.. Il Corriere dello Sport analizza il secondo tempo della sfida di Champions League tra l'Inter e il Liverpool, evidenziando come la ripresa sia stata caratterizzata dalla pressione asfissiante dei Reds e da un errore di gestione dei cambi da parte dei nerazzurri. La risposta del Liverpool è arrivata in avvio di ripresa con un baricentro immediatamente alzato e una pressione più intensa. Questo repentino cambio di marcia ha reso di nuovo complicato per l' Inter costruire il gioco dalle retrovie.
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg a valanga sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter
Inter-Liverpool 0-1, Bastoni trattiene e Szoboszlai non perdona. Capello: "Vergogna" https://shorturl.at/r4R1v - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Liverpool, Van Dijk: "Rigore? Non so, ma anche il nostro gol era regolare" #SkySport #SkyUCL Vai su X
Youth League, Inter-Liverpool 5-0: nerazzurri ai playoff - Una grande Inter batte il Liverpool nella partita di Youth League, la Champions League delle formazioni U20, e conquista i playoff. Come scrive sport.sky.it
