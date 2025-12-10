Inter-Liverpool | i dirigenti nerazzurri hanno avuto un confronto con l’arbitro Zwayer per discutere del rigore dato ai Reds

Durante la partita tra Inter e Liverpool, i dirigenti nerazzurri hanno avuto un confronto con l’arbitro Zwayer per discutere del rigore assegnato ai Reds all’88º minuto. La decisione arbitrale ha scatenato polemiche e tensioni, rendendo la notte di San Siro un evento segnato dalla controversia.

Oltre al risultato di Inter-Liverpool, a dominare la notte di San Siro è la controversia arbitrale: il rigore segnato da Dominik Szoboszlai all'88º minuto ha acceso tensioni e polemiche, lasciando l'Inter furiosa. La decisione di Felix Zwayer, che ha fischiato un fallo di Alessandro Bastoni su Florian Wirtz, è già al centro di dibattito: i dirigenti nerazzurri hanno voluto confrontarsi direttamente con l'arbitro tedesco. Ne ha parlato Guendalina Galdi sulla Gazzetta. Dirigenti Inter a colloquio con Zwayer: i dettagli. Si legge sulla Gazzetta: "È oltre mezzanotte e mezza quando la dirigenza interista al gran completo esce da San Siro con lo sguardo torvo: è servito parecchio tempo per digerire la delusione, anzi la rabbia, per il rigore di Dominik Szoboszlai che ha deciso questa Inter-Liverpool.

