L'incontro tra Inter e Liverpool di ieri sera ha ricordato eventi passati, con due infortuni gravi che si sono verificati come tre anni fa. La partita è stata segnata anche da un episodio decisivo: un calcio di rigore concesso ai Reds, che ha influenzato l'esito della sfida. Un match ricco di emozioni e momenti drammatici.

Inter News 24 Inter Liverpool, ieri sera due gravi infortuni come accaduto tre anni fa. E sul calcio di rigore decisivo concesso ai Reds invece.. La sconfitta dell’Inter contro il Liverpool rievoca un precedente sfortunato, ma questa volta con un esito opposto e più amaro. Tre anni fa, ad Anfield, i nerazzurri si ritrovarono a fare a meno di due pilastri, il difensore Stefan de Vrij e il centrocampista Marcelo Brozovic. Ieri, la stessa sorte è toccata ai due omologhi, il difensore Francesco Acerbi e il regista turco Hakan Çalhano?lu. Entrambi sono stati ben sostituiti dal difensore tedesco Yann Bisseck e dal centrocampista polacco Piotr Zielinski. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Liverpool, doppio ko come tre anni fa. E quel calcio di rigore…

Doppio infortunio per l'Inter: Calhanoglu e Acerbi ko contro il Liverpool - Brutte notizie per l' Inter che, nella fasi iniziali della partita di Champions League contro il Liverpool, ha perso Hakan Calhanoglu per un infortunio.