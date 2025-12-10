inter liverpool analisi della sconfitta europea e dei rimpianti nerazzurri

L'Inter affronta la sfida europea contro il Liverpool, una partita segnata da episodi chiave e momenti di tensione. Tra rigori decisivi, infortuni e occasioni non sfruttate, i nerazzurri si trovano a dover affrontare ostacoli importanti nel percorso verso la qualificazione agli ottavi di finale.

Inter News 24 Inter Liverpool, una partita decisa dagli episodi: il rigore nel finale, gli infortuni e le occasioni mancate complicano il cammino verso gli ottavi. La serata di San Siro lascia l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri. La sfida tra Inter e Liverpool, valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League, si chiude infatti con una sconfitta che pesa più del semplice risultato: rallenta la corsa verso gli ottavi e apre interrogativi sulla gestione degli episodi nei momenti chiave. Il match si decide negli istanti finali. A due minuti dal 90’, un contatto tra Alessandro Bastoni, difensore classe 1999, e il talento tedesco Wirtz porta al rigore trasformato dai Reds. 🔗 Leggi su Internews24.com