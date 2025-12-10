Inter Liverpool analisi della sconfitta europea e dei rimpianti nerazzurri
L'Inter affronta la sfida europea contro il Liverpool, una partita segnata da episodi chiave e momenti di tensione. Tra rigori decisivi, infortuni e occasioni non sfruttate, i nerazzurri si trovano a dover affrontare ostacoli importanti nel percorso verso la qualificazione agli ottavi di finale.
Inter News 24 Inter Liverpool, una partita decisa dagli episodi: il rigore nel finale, gli infortuni e le occasioni mancate complicano il cammino verso gli ottavi. La serata di San Siro lascia l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri. La sfida tra Inter e Liverpool, valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League, si chiude infatti con una sconfitta che pesa più del semplice risultato: rallenta la corsa verso gli ottavi e apre interrogativi sulla gestione degli episodi nei momenti chiave. Il match si decide negli istanti finali. A due minuti dal 90’, un contatto tra Alessandro Bastoni, difensore classe 1999, e il talento tedesco Wirtz porta al rigore trasformato dai Reds. 🔗 Leggi su Internews24.com
L’ #Inter perde di stretta misura- 0:1 su rigore -trattenuta di Bastoni su Wirtz - trasformato da Szoboszlay-una partita equilibrata. Liverpool meglio nel primo quarto d’ora, nel quale la pressione dei Reds ha messo i nerazzurri in difficoltà, poi l’Inter ha preso cosci Vai su X
Inter-Liverpool 0-1, Bastoni trattiene e Szoboszlai non perdona. Capello: "Vergogna" https://shorturl.at/r4R1v - facebook.com Vai su Facebook
Cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Liverpool 0-1 - Un episodio, inventato dal VAR a due minuti dalla fine, l’ha trasformata in una sconfitta pesantissima. Scrive passioneinter.com
Bollette della luce, ecco il bonus da 55 euro per le famiglie: a chi spetta ilgiornale.it
Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey dilei.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it
Stranger Things, arriva lo spin-off su uno dei personaggi: dettagli e trama screenworld.it
Pratiche commerciali scorrette, Sky Italia multata dall’Antitrust per 4,2 milioni di euro. L’azienda: “Siamo ... cultweb.it
Sanremo: Fialdini, Delogu, Autieri, Lodigiani e Giraud verso la co- conduzione ildifforme.it