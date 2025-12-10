Inter-Liverpool 0-1 Szoboszlai vale tre punti | seconda sconfitta consecutiva per Chivu in Champions League

Forzainter.eu | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match al San Siro, l'Inter di Chivu subisce una sconfitta per 1-0 contro il Liverpool di Arne Slot, grazie a un gol decisivo di Szoboszlai. La vittoria permette ai Reds di ottenere tre punti fondamentali, mentre i nerazzurri incappano nella seconda sconfitta consecutiva in Champions League, complicando il loro cammino nella fase a gironi.

Nella cornice del San Siro, l’Inter non è riuscita a centrare la vittoria contro il Liverpool di Arne Slot, perdendo tre punti importanti per la classifica della League Phase di Champions League. Con questa sconfitta i nerazzurri restano a quota 12 punti, ma comunque ancora in corsa per il passaggio diretto agli ottavi di finale. Inter-Liverpool 0-0, primo tempo. Nel primo tempo al San Siro, il Liverpool ha cercato di prendere in mano il controllo della partita, mettendo a dura prova il reparto difensivo dell’Inter. Soltanto intorno al 20?, i nerazzurri hanno messo il turbo, ma senza riuscire a dare un impatto al risultato della partita. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter liverpool 0 1 szoboszlai vale tre punti seconda sconfitta consecutiva per chivu in champions league

© Forzainter.eu - Inter-Liverpool 0-1, Szoboszlai vale tre punti: seconda sconfitta consecutiva per Chivu in Champions League

Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool

Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter

Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter

inter liverpool 0 1Champions League, Inter-Liverpool 0-1: ingenuità Bastoni, Szoboszlai manda ko Chivu di rigore - Partita equilibrata decisa da un episodio a San Siro, con la trattenuta di Bastoni su Bradley punita col rigore segnato da Szoboszlai ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it