Inter-Liverpool 0-1 Szoboszlai vale tre punti | seconda sconfitta consecutiva per Chivu in Champions League

Nel match al San Siro, l'Inter di Chivu subisce una sconfitta per 1-0 contro il Liverpool di Arne Slot, grazie a un gol decisivo di Szoboszlai. La vittoria permette ai Reds di ottenere tre punti fondamentali, mentre i nerazzurri incappano nella seconda sconfitta consecutiva in Champions League, complicando il loro cammino nella fase a gironi.

Nella cornice del San Siro, l’Inter non è riuscita a centrare la vittoria contro il Liverpool di Arne Slot, perdendo tre punti importanti per la classifica della League Phase di Champions League. Con questa sconfitta i nerazzurri restano a quota 12 punti, ma comunque ancora in corsa per il passaggio diretto agli ottavi di finale. Inter-Liverpool 0-0, primo tempo. Nel primo tempo al San Siro, il Liverpool ha cercato di prendere in mano il controllo della partita, mettendo a dura prova il reparto difensivo dell’Inter. Soltanto intorno al 20?, i nerazzurri hanno messo il turbo, ma senza riuscire a dare un impatto al risultato della partita. 🔗 Leggi su Forzainter.eu