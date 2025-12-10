Inter Liverpool 0-1 | seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri dopo quella di Madrid Un rigore dubbio regala la vittoria a Slot

L'Inter subisce la seconda sconfitta consecutiva in Champions League, questa volta contro il Liverpool, grazie a un rigore dubbio che decide la partita. Dopo il k.o. di Madrid, i nerazzurri cercano risposte e punti preziosi nel match di San Siro, in programma alle 21. Segui con noi la diretta di questa sfida del 6° turno della fase a gruppi.

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Liverpool, match del 6° turno della League Phase di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Liverpool, match valevole per la 6^ giornata della League Phase della Champions League. Nerazzurri di Chivu reduci dal KO per 2 a 1 con l’Atletico Madrid nel precedente turno, e Reds di Slot reduci anche loro da una sconfitta, quella rimediata per 1 a 4 contro il PSV. L’Inter attualmente ha 12 punti nella classifica del maxi girone e si trova al quarto posto. Il Liverpool è alla 13^ posizione con 9 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com