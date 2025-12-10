Inter Liverpool 0-1 nerazzurri derubati a San Siro | decide un penalty ridicolo di Szoboszlai
L'Inter perde 0-1 contro il Liverpool a San Siro, in una partita segnata da una decisione arbitrale discutibile. Un penalty molto contestato di Szoboszlai decide il match, suscitando polemiche e recriminazioni tra i nerazzurri. La gara si inserisce in un contesto già segnato da altre ingiustizie arbitrali, accentuando le tensioni sull'andamento delle competizioni europee.
Inter Liverpool. No, per chi se lo stesse chiedendo non bastava l’ingiustizia del gol con cui l’ Atletico Madrid sbloccò la partita nel precedente match europeo, ma serviva rincarare nuovamente la dose sui nerazzurri. L’ Inter di Chivu questa sera è stata costretta ad uscire da San Siro con nulla in tasca: decide Szoboszlai dal dischetto all’ 86? tra i fischi di un Meazza incredulo per quanto ha dovuto osservare. Ma andiamo con ordine: la partita nasce sotto una cattiva stella, con Calhanoglu costretto a chiedere il cambio dopo soli 10 minuti per una contrattura all’adduttore. Il turco fa spazio a Zielinski, inerme per tutta la durata del match fatta eccezione per un tunnel d’autore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
