Inter allarme infortuni | Acerbi verso il forfait in Supercoppa rebus Calhanoglu

L’Inter si trova ad affrontare un momento difficile in vista della Supercoppa, con Acerbi in dubbio e il rebus Calhanoglu. La serata del 9 dicembre, complicata dalla sconfitta contro il Liverpool, è stata segnata anche da due infortuni che hanno influenzato l’andamento della partita, aggiungendo preoccupazioni alla squadra di Cristian Chivu.

La serata del 9 dicembre si è rivelata funesta per l’Inter di Cristian Chivu che, oltre a perdere di misura la sfida contro il Liverpool, si è ritrovata a fare i conti con due infortuni che in un modo o nell’altro hanno condizionato l’andamento della gara. Calhanoglu prima e Acerbi poi hanno abbandonato il campo nel corso del primo tempo di gioco, lasciando i nerazzurri in difficoltà. All’11’ minuto del match, è Calhanoglu ad accasciarsi a terra e a sbracciare verso Chivu per la richiesta del cambio. Per lui si tratterebbe di una contrattura all’adduttore destro, che dovrà essere valutata nei prossimi giorni da esami strumentali più specifici. 🔗 Leggi su Forzainter.eu