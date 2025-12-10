Insulti sessisti all'arbitra in Coppa Italia femminile | Vai a lavare i piatti Il pubblico insorge
Durante una partita di Coppa Italia femminile, l'arbitra è stata vittima di insulti sessisti dagli spalti, tra cui un commento offensivo. L'episodio ha suscitato reazioni di condanna e indignazione da parte del pubblico e delle associazioni, evidenziando ancora una volta la necessità di combattere ogni forma di discriminazione e sessismo nel mondo dello sport.
L'arbitra della partita Moncalieri Women-Pro Palazzolo, valida per la Coppa Italia di Serie C femminile, ha ricevuto un insulto sessista dagli spalti: "Vai a lavare i piatti". Il pubblico insorge e prende le distanze dall'uomo che ha pronunciato quella frase. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lilli Gruber ridotta agli insulti sessisti per attaccare Meloni: «Servosterzo dell’armata del super testosterone» (video)
«Non potevi restare a cucinare?», insulti sessisti a una dirigente Cgil durante un tavolo istituzionale
“Non potevi restare a casa a cucinare?”: insulti sessisti alla sindacalista Cgil a un tavolo di lavoro
Il calcio italiano tollera insulti sessisti ma punisce le bestemmie: la Federazione dovrebbe dare l'esempio come in Inghilterra - facebook.com Vai su Facebook
«Vai a lavare i piatti»: a Moncalieri insulti sessisti all'arbitra, ma gli altri tifosi si ribellano - Video Vai su X
“Vai a casa a lavare i piatti”: insulti sessisti (e nemmeno originali) all’arbitra durante una partita di calcio femminile - L’episodio durante il match di Coppa Italia femminile tra Moncalieri e Pro Palazzolo, finita 4- Segnala msn.com
L’Angelini si arrende a Ripalta Cremasca ilrestodelcarlino.it
Scippi, spaccio e violenze: espulso 7 volte in due anni, ma mai rimpatriato iltempo.it
Parità di genere, l’Ue migliora ma troppo lentamente. L’Italia ancora ultima sul lavoro: gli uomini ... ilfattoquotidiano.it
Juve ai playoff di Champions se…: quanti punti servono alla squadra di Spalletti nelle ultime tre partite del ... juventusnews24.com
Juventus, Giaretta (DS Pafos): “Con la Juve possiamo pareggiare” ilprimatonazionale.i
Terza categoria: Sporting Forte in netta ascesa sport.quotidiano.net