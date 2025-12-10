Inside Gargano illumina i borghi | un racconto di luce condiviso
Inside Gargano illumina i borghi con un viaggio tra immagini, musica e racconti, portando alla scoperta delle meraviglie del territorio. Questa iniziativa coinvolge residenti e visitatori, creando un ponte tra tradizione e modernità e valorizzando la bellezza dei piccoli centri del Gargano.
Inside Gargano – Viaggio nel cuore della Puglia sta attraversando il territorio con un percorso di immagini, musica e racconti che sta conquistando residenti e visitatori. Dopo l’entusiasmo delle prime accensioni nei borghi garganici, il progetto si prepara a un nuovo fine settimana di appuntamenti che coinvolgerà altri comuni del Gargano, confermando la forza di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Inside Gargano, continua il viaggio di luce nei borghi del territorio - Dopo il grande successo delle prime tappe a Vico del Gargano, Carpino e Vieste, Inside Gargano – Viaggio nel cuore della Puglia torna nel prossimo fine settimana con nuovi appuntamenti che ... Come scrive giornaledipuglia.com
GARGANO Inside Gargano – Viaggio nel cuore della Puglia è pronto a tornare protagonista - Dopo il grande successo degli appuntamenti inaugurali che, nelle giornate del 6, 7 e 8 dicembre, hanno acceso di luce e suggestioni Vico del Gargano, Carpino e Vieste, Inside Gargano – Viaggio nel cuo ... Scrive statoquotidiano.it
INSIDE GARGANO/ NARRAZIONE E TERRITORIO: IL GARGANO DIVENTA SCENOGRAFIA, IMMAGINE, MEMORIA. UN VIAGGIO NEL CUORE DELLA PUGLIA PER RISCOPRIRE L’UNICITA’ DEL TERRITORIO Il Gargano si accende di luce, immagini e sugg Vai su Facebook
