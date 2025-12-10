Inside Gargano illumina i borghi | un racconto di luce condiviso

Inside Gargano illumina i borghi con un viaggio tra immagini, musica e racconti, portando alla scoperta delle meraviglie del territorio. Questa iniziativa coinvolge residenti e visitatori, creando un ponte tra tradizione e modernità e valorizzando la bellezza dei piccoli centri del Gargano.

