Insicurezza crescente Istituire le ’zone rosse’

L’aumento dell’insicurezza a Carpi ha portato alla proposta di istituire zone rosse nel territorio comunale. Tommaso Casolari, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, ha presentato una mozione per sollecitare il sindaco e la giunta a intervenire presso il prefetto, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini.

"Anche a Carpi servono le 'zone rosse'. La sicurezza dei nostri concittadini non può aspettare". È un intervento a gamba tesa quello di Tommaso Casolari, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale di Carpi: con queste parole Casolari ha presentato la mozione - di cui è primo firmatario - con cui il gruppo di Fratelli d'Italia di Carpi chiede al sindaco e alla giunta di "farsi parte attiva presso il prefetto per l'istituzione di 'zone rosse' sul territorio comunale, ai sensi dell'articolo 2 del TULPS". Secondo Casolari, "Carpi non può più permettersi delle zone franche di illegalità.

