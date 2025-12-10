Insicurezza crescente Istituire le ’zone rosse’

Ilrestodelcarlino.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aumento dell’insicurezza a Carpi ha portato alla proposta di istituire zone rosse nel territorio comunale. Tommaso Casolari, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, ha presentato una mozione per sollecitare il sindaco e la giunta a intervenire presso il prefetto, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini.

"Anche a Carpi servono le ‘zone rosse’. La sicurezza dei nostri concittadini non può aspettare". È un intervento a gamba tesa quello di Tommaso Casolari, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale di Carpi: con queste parole Casolari ha presentato la mozione - di cui è primo firmatario - con cui il gruppo di Fratelli d’Italia di Carpi chiede al sindaco e alla giunta di "farsi parte attiva presso il prefetto per l’istituzione di ‘zone rosse’ sul territorio comunale, ai sensi dell’articolo 2 del TULPS". Secondo Casolari, "Carpi non può più permettersi delle zone franche di illegalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

insicurezza crescente istituire le 8217zone rosse8217

© Ilrestodelcarlino.it - "Insicurezza crescente. Istituire le ’zone rosse’"

Più controlli a Milano contro la "crescente insicurezza dei cittadini" (ma i reati diminuiscono)