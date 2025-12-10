Inseguimento a 200 km orari per le vie di Milano preso 17enne cubano
Un inseguimento ad alta velocità si è svolto nelle vie di Milano, con un 17enne cubano al volante di un'auto che ha raggiunto i 200 km/h. Durante la fuga, il conducente ha perso il controllo, travolto alcune colonnine elettriche e speronato una volante, scatenando un episodio di grande tensione nel centro cittadino.
Il conducente dell'auto ha perso il controllo, ha travolto alcune colonnine elettriche e ha speronato una Volante.
