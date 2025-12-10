Insegnante trova borsa con 150 euro e documenti e la restituisce alla proprietaria | L’onestà è sempre stata un pilastro della mia vita

Un gesto di integrità e onestà, Caterina, insegnante a Rimini, ha ritrovato e restituito una borsa smarrita contenente 150 euro e documenti alla proprietaria, dimostrando come i valori etici siano fondamentali nella vita quotidiana. La sua azione sottolinea l'importanza del senso civico e della responsabilità personale.

Caterina, docente in servizio presso un istituto scolastico a Rimini, ha trovato una borsa contenente denaro contante e documenti personali mercoledì scorso. La docente si dirigeva verso la sede dell'indirizzo serale quando ha notato la sacca sulla strada mentre pedalava. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

