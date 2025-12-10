Inquinamento in aumento | scattano anche a Cesena le misure emergenziali stop ai diesel Euro 5

A causa dell'aumento dei livelli di inquinanti in Emilia Romagna, anche a Cesena sono state attivate misure emergenziali. Le restrizioni sulla circolazione, in particolare lo stop ai diesel Euro 5, sono state adottate per tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica. La situazione richiede interventi immediati per ridurre l'inquinamento e prevenire conseguenze più gravi.

Si alza il livello di inquinanti in Emilia Romagna. E scattano anche a Cesena le misure emergenziali relative alle limitazioni della circolazione e ad altre azioni di tutela ambientale. Tali, ricorda l'Amministrazione comunale, “si attivano quando le previsioni, basate sul sistema integrato di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

