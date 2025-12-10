Innovazione robot umanoidi intelligenti | Generative Bionics raccoglie 70 milioni

Generative Bionics, startup derivata dall'Istituto Italiano di Tecnologia, ha raccolto 70 milioni di euro destinati allo sviluppo di robot umanoidi intelligenti “Made in Italy”. Questa importante operazione rappresenta un passo avanti nell’innovazione nel campo della robotica, puntando a consolidare la posizione dell’Italia nel settore della tecnologia avanzata e dell’intelligenza artificiale applicata.

Generative Bionics, la startup nata dall ‘Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), raccoglie 70 milioni di euro per la produzione di Robot umanoidi intelligenti ‘Made in Italy’. L’operazione è guidata dal Fondo Artificial Intelligence di Cdp Venture Capital, con la partecipazione di Amd Ventures, Duferco, Eni Next, RoboIT e Tether. Il capitale raccolto permetterà di accelerare lo sviluppo prodotto, l’addestramento dei sistemi di Physical AI – la fusione tra robotica e intelligenza artificiale – oltre alla validazione industriale e alla costruzione del primo stabilimento produttivo. L’azienda sta anche finalizzando i primi contratti con aziende nel settore della manifattura industriale, che saranno annunciati nei primi mesi del 2026, segnando l’ingresso degli umanoidi in contesti produttivi reali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it