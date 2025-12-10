Innovazione formazione e sostenibilità | l’assemblea di fine anno traccia il futuro di Confartigianato
L’assemblea di fine anno di Confartigianato Cesenate ha evidenziato i principali risultati raggiunti in un anno di crescita e attività. Tra innovazione, formazione e sostenibilità, l'incontro ha tracciato le linee guida per il futuro, riflettendo sull’avanzamento dei progetti strategici avviati dall’insediamento dei delegati e sul percorso di sviluppo dell’associazione.
Si è svolta l’assemblea dei delegati di fine anno di Confartigianato Cesenate, “un momento di confronto e bilancio che ha messo in luce un anno di attività, crescita associativa e avanzamento dei progetti strategici definiti nel programma di mandato di un anno e mezzo fa, quando si sono insediati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Coraggio, #formazione e #innovazione sono le parole chiave di Alessia Centorame, imprenditrice della #moda che ha scelto di restare in #Puglia per riscrivere il #futuro dell’artigianato #madeinItaly. ? Il podcast “Fare impresa, che storia!” dà voce ai giova - facebook.com Vai su Facebook
? #RassegnaClicLavoro! Nuove assunzioni, formazione gratuita, innovazione e storie ispiranti dal mondo del lavoro. Dai maxi piani di reclutamento alle opportunità green e digital, fino alle startup che stanno cambiando le regole del gioco. cliclavoro.gov.it Vai su X
Innovazione nella formazione, il Politecnico di Bari al lavoro con le aziende: «Il futuro dei giovani la priorità» - È stata presentata ieri a Bari la Fondazione “Scuola europea di Industrial Engineering and Management”, esperienza finalizzata all'innovazione dei percorsi formativi in sinergia con le imprese, ... Si legge su quotidianodipuglia.it
“Altro che estetista di grido, mi ha sfigurata in modo permanente con un peeling per il viso”: la denuncia ... ilfattoquotidiano.it
Caso Francesca Albanese: Firenze farà un evento, ma niente cittadinanza onoraria lanazione.it
Tredicesima 2025, a chi spetta e quando arriva: cosa c’è da sapere ildifforme.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
“Ci spezza il cuore”: la famiglia annuncia la morte di Sophie Kinsella thesocialpost.it
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it