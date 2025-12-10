Innovazione elettrica e transizione sostenibile | incontro a Caserta per il reveal della nuova BMW iX3

Martedì a Caserta si è svolto un incontro riservato dedicato alla presentazione della nuova BMW iX3, veicolo elettrico che entrerà in produzione nel 2026. Riservato a stakeholder istituzionali, economici e tecnici della Campania, l'evento ha segnato un passo importante nella strategia di innovazione e transizione sostenibile nel settore automotive.

Riservata a una selezione di stakeholder istituzionali, economici e tecnici della Campania, si è tenuta martedì a Caserta la closed room sulla futura strategia dei veicoli elettrici dedicata al reveal della nuova Bmw iX3 che entrerà in produzione nel 2026 e che rappresenta uno dei tasselli chiave. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Finanziamento da 12 milioni per la transizione green dell’azienda dei pomodori - Zazoom Social News

Idroelettrico tecnologia che guarda al futuro - Zazoom Social News

Innovazione elettrica e transizione sostenibile: incontro a Caserta per il reveal della nuova BMW iX3 - Riservata ad una selezione di stakeholder istituzionali, economici e tecnici della Campania, si è tenuta ieri a Caserta la closed room sulla futura strategia dei veicoli elettrici dedicata al reveal d ... Si legge su casertaweb.com

Acinque: energia per il territorio e innovazione per la transizione sostenibile - Acinque è la multiutility che, negli ultimi anni, si è affermata come partner strategico per la transizione energetica di istituzioni, comunità e aziende locali. Secondo primacomo.it

Larossa 4X4.. . Pronto a scoprire la nuova era Jeep? Wrangler e 4xe: leggenda off-road + innovazione elettrica! Motore ibrido plug-in ? più potenza, meno emissioni Libertà totale su ogni terreno Segui per tutte le novità Jeep! CHIAMACI PER SAPE - facebook.com Vai su Facebook