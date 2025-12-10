Inneggiano alle Br e cantano morte al Pm | la band P38 assolta dalle toghe

La band P38, nota per i testi provocatori e le tematiche violente che richiamano le Brigate Rosse e il terrorismo degli Anni di Piombo, è stata recentemente assolta dalle accuse legali. La decisione delle toghe conferma che nelle rappresentazioni artistiche del gruppo non sussiste alcun reato, ponendo fine a un contenzioso legato alla libertà di espressione e all’interpretazione delle loro canzoni.

Non c'è reato nelle rappresentazioni e nelle canzoni del gruppo musicale P38, noto per i testi violenti che richiamano le Brigate rosse e il terrorismo degli Anni di Piombo. Lo ha stabilito il tribunale di Torino, archiviando la posizione della band su espressa richiesta dei pm, in ragione del principio introdotto dalla riforma Cartabia, secondo la quale non si procede in assenza senza "una ragionevole prognosi di condanna". Nello specifico caso si è ritenuto che pur in presenza dei testi provocatori, non fosse possibile sostenere in giudizio che la condotta della band superasse la soglia della mera espressione artistica per configurare un vero e proprio reato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Inneggiano alle Br e cantano "morte al Pm": la band "P38" assolta dalle toghe

Vergognosi cori durante Cagliari-Roma: i tifosi cantano 'Oh Vesuvio lavali col fuoco'. Vai su Facebook