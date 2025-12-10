Innamorati! Rocío Muñoz Morales esplode il gossip dopo il caso Bova Beccati insieme così

Il mondo dello spettacolo è in fermento: dopo il caso Bova, si parla di un possibile legame tra Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino. I due sono stati paparazzati insieme, alimentando le voci di un sentimento che potrebbe andare oltre l'amicizia, scatenando il gossip e l’interesse dei fan.

Il mondo dello spettacolo torna a infiammarsi:  Rocío Muñoz Morales  e  Stefano De Martino  sarebbero legati da un sentimento che, secondo molti, va ben oltre l’amicizia. Una relazione che, almeno per ora, vivrebbe nella massima riservatezza. A rilanciare il caso è  Diva e Donna, che parla apertamente di passione segreta tra l’ex compagna di  Raoul Bova  e l’ex marito di  Belen Rodriguez. In copertina campeggia infatti la frase: “ Clamoroso: De Martino e l’ex di Bova si sono innamorati. Stefano e Rocío si amano in segreto ”. Nonostante il tam tam mediatico, i diretti interessati non hanno confermato né smentito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

