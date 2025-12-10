Innamorati! Rocío Muñoz Morales esplode il gossip dopo il caso Bova Beccati insieme così
Il mondo dello spettacolo è in fermento: dopo il caso Bova, si parla di un possibile legame tra Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino. I due sono stati paparazzati insieme, alimentando le voci di un sentimento che potrebbe andare oltre l'amicizia, scatenando il gossip e l’interesse dei fan.
Il mondo dello spettacolo torna a infiammarsi: Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino sarebbero legati da un sentimento che, secondo molti, va ben oltre l’amicizia. Una relazione che, almeno per ora, vivrebbe nella massima riservatezza. A rilanciare il caso è Diva e Donna, che parla apertamente di passione segreta tra l’ex compagna di Raoul Bova e l’ex marito di Belen Rodriguez. In copertina campeggia infatti la frase: “ Clamoroso: De Martino e l’ex di Bova si sono innamorati. Stefano e Rocío si amano in segreto ”. Nonostante il tam tam mediatico, i diretti interessati non hanno confermato né smentito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Tra poco tornerà su Rai Uno con le nuove puntate di "Don Matteo". Nel frattempo Raoul Bova passa il tempo con le sue bambine, Alma e Luna, avute con la ex compagna Rocio Munoz Morales. Eccolo qui stretto in un tenero abbraccio. #divaedonnasettimanal - facebook.com Vai su Facebook
