Iniziativa speciale ieri all’Ospedale Sant’Orsola nei reparti di pediatria Da Immobile a De Silvestri con ’Bimbo Tu’ per un regalo natalizio ai piccoli pazienti

Ieri, all’Ospedale Sant’Orsola, i reparti di pediatria hanno vissuto un’iniziativa speciale con la presenza di Immobile e De Silvestri, che hanno portato regali natalizi ai piccoli pazienti grazie a ’Bimbo Tu’. Nel frattempo, si avvicinano importanti appuntamenti sportivi, tra Europa League, Juventus e Inter, che promettono grandi emozioni ai tifosi.

Gli appuntamenti di Europa League con il Celta Vigo è a un passo, quello di campionato e SuperCoppa con Juventus e Inter si avvicinano rapidamente. Ma pure il Natale e nonostante il calendario fitto il Bologna ha voluto dare un segnale di vicinanza a chi soffre e vive momenti di difficoltà che vanno ben oltre all'emergenza infortuni della squadra rossoblù. Nel pomeriggio di ieri una delegazione del club ha infatti fatto visita ai piccoli pazienti dei Reparti di Pediatria d'urgenza, Chirurgia Pediatrica, Pediatria specialistica, Neuropsichiatria, Neurochirurgia e Terapia intensivarianimazione pediatrica dell' Ospedale Sant'Orsola di Bologna.

