Iniesta in prima linea con la NSN Cycling squadra nata dalle ceneri della Israel | Opportunità unica

Andrés Iniesta ha partecipato alla presentazione del nuovo Team World Tour NSN Cycling, formazione nata dalle ceneri della Premier Tech Israel. L’ex calciatore ha sottolineato l’opportunità unica rappresentata da questa esperienza, segnando il suo ingresso nel mondo del ciclismo con entusiasmo e determinazione.

Andres Iniesta, nuovo impegno nel ciclismo: «Una passione che finalmente vivo dall’interno» - Barcellona si prepara a diventare protagonista del ciclismo internazionale con la nascita della NSN Cycling Team, la nuova squadra professionistica che prenderà il via nel 2026. Da msn.com