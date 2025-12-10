Ingresso nell' Ue ricostruzione e sicurezza | le rivelazioni sui 20 punti del piano di pace Ucraino

Il piano di pace ucraino propone 20 punti chiave per garantire l'ingresso nell'UE, la ricostruzione del paese e la sicurezza internazionale. Al centro della strategia ci sono un'Ucraina sovrana, sostenuta da garanzie internazionali, e una ripresa economica stimolata da investimenti di Stati Uniti ed Europa.

Un Ucraina sovrana, protetta da garanzie internazionali, parte dell' Ue e con la sua economia in ricostruzione grazie agli investimenti di Stati Uniti ed Europa. Secondo l'autorevole opinionista del Washington Post David Ignatius, sarebbe questo il tipo di accordo che sta andando a definirsi nei colloqui per far terminare il conflitto tra Kiev e Mosca. Le informazioni proverrebbero da funzionari dell'amministrazione Usa, del Paese invaso e della Comunità dei 27. Stando a una delle fonti, il pacchetto negoziale comprenderebbe tre documenti: il piano di pace, le garanzie di sicurezza e un piano di ripresa economica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it