Ingiusto competere contro uomini Aryna Sabalenka smaschera l' ipocrisia sugli atleti trans
Aryna Sabalenka si esprime sulla questione delle atlete transgender nel circuito WTA, evidenziando le sfide e le controversie legate alla competizione femminile contro atleti transgender. In attesa del match esibizione a Dubai contro Nick Kyrgios, la tennista mette in luce le tensioni e le opinioni che animano il dibattito sul rispetto delle differenze di genere nello sport professionistico.
In attesa della "battaglia dei sessi", il match esibizione in programma per domenica 28 dicembre 2025 a Dubai presso la Coca-Cola Arena contro Nick Kyrgios, Aryna Sabalenka ha detto la sua sull'accettazione delle atlete transgender nel circuito Wta. La politica della Women's Tennis Association nel suo tour consente infatti alle donne transgender di partecipare nel caso in cui abbiano dichiarato il proprio genere femminile per almeno quattro anni, qualora abbiano bassi livelli di testosterone e acconsentano a sottoporsi a specifici test. Condizioni che, stando al regolamento finora tracciato, possono essere eventualmente modificate dal responsabile medico della Wta caso per caso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
