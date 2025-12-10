Infrastrutture sotto osservazione | interpellanza di Serena Finocchio Pd su viadotti e cavalcavia
Serena Finocchio, consigliera comunale del Pd, ha presentato un’interpellanza per richiedere interventi urgenti di manutenzione e sicurezza su viadotti, cavalcavia e infrastrutture sovrappassanti nel territorio di Genova, evidenziando l’importanza di prioritizzare gli interventi su queste strutture per garantire la sicurezza dei cittadini.
La consigliera comunale del Partito Democratico Serena Finocchio ha presentato un'interpellanza dal titolo: "Interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture sovrappassanti nel Comune di Genova – Priorità a viadotti, impalcati, cavalcavia
