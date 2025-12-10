Infortunio Calhanoglu le ultime da Appiano Gentile sembrano essere confortanti
Le ultime notizie provenienti da Appiano Gentile riguardanti l'infortunio di Calhanoglu offrono segnali positivi. Dopo le preoccupazioni iniziali, gli aggiornamenti sembrano indicare un quadro rassicurante, dando speranza ai tifosi e alla squadra. Ecco le ultime novità sullo stato di salute del centrocampista turco.
Inter News 24 Infortunio Calhanoglu, le ultime notizie provenienti da Appiano Gentile sembrano essere confortanti. Ecco che cosa filtra in queste ore. La sfortunata serata europea dell’ Inter è stata subito funestata da un infortunio chiave. Il centrocampista turco Hakan Çalhano?lu è stato costretto ad abbandonare il campo dopo pochi minuti di gioco. QUI LE ULTIME SULL’INTER C’è un cauto ottimismo nel fatto che il giocatore si sia fermato in tempo, evitando lesioni muscolari molto più gravi che avrebbero compromesso i prossimi impegni dei nerazzurri. Questo almeno è quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, Calhanoglu torna alla Pinetina: infortunio al polso per il centrocampista
Ultimissime Inter LIVE: l’infortunio di Dumfries preoccupa, Calhanoglu via da Milano a gennaio?
LIVE Inter-Liverpool 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: Calhanoglu e Acerbi fuori per infortunio
Acerbi e Calhanoglu fuori per infortunio, una situazione che non ci voleva. Speriamo di vederli presto in campo. Sappiamo bene l'importanza. Vai su Facebook
Francesco #Acerbi e Hakan #Calhanoglu lasciano San Siro? Entrambi i giocatori nerazzurri sono stati sostituiti per infortunio nel corso del primo tempo della sfida persa contro il Liverpool #Inter #ChampionsLeague #Sportitalia Vai su X
Inter-Liverpool, infortunio Calhanoglu: problema alla coscia destra, out dopo dieci minuti - Il centrocampista nerazzurro ha accusato una contrattura all'adduttore della coscia destra ed è stato costretto a uscire ... sport.sky.it scrive
Calcio a 5 serie A2. Il Russi macina gol e risultati. Dieci reti rifilate ai Grifoni sport.quotidiano.net
Juve Pafos, le probabili formazioni della sfida: quante sorprese! Le ultimissime sulle scelte di Spalletti ... calcionews24.com
Caccia al bomber. Rovinelli, il difensore si scopre goleador sport.quotidiano.net
Inter, parla Zielinski: «Siamo delusi e arrabbiati, un po’ di tutto. Abbiamo fatto una buona partita ma…» calcionews24.com
Basket serie B Interregionale. Mens Sana, Jokic infortunato. Lunedì premio a capitan Pannini sport.quotidiano.net
Marchisio durissimo: «Ci sono giocatori che non hanno capito la Juve, lui trotterella. Chiellini? Lo vedo ... juventusnews24.com