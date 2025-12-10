infortunio calhanoglu le ultime da appiano gentile sembrano essere confortanti

Le ultime notizie provenienti da Appiano Gentile riguardanti l'infortunio di Calhanoglu offrono segnali positivi. Dopo le preoccupazioni iniziali, gli aggiornamenti sembrano indicare un quadro rassicurante, dando speranza ai tifosi e alla squadra. Ecco le ultime novità sullo stato di salute del centrocampista turco.

Inter News 24 Infortunio Calhanoglu, le ultime notizie provenienti da Appiano Gentile sembrano essere confortanti. Ecco che cosa filtra in queste ore. La sfortunata serata europea dell’ Inter è stata subito funestata da un infortunio chiave. Il centrocampista turco Hakan Çalhano?lu è stato costretto ad abbandonare il campo dopo pochi minuti di gioco. QUI LE ULTIME SULL’INTER C’è un cauto ottimismo nel fatto che il giocatore si sia fermato in tempo, evitando lesioni muscolari molto più gravi che avrebbero compromesso i prossimi impegni dei nerazzurri. Questo almeno è quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com