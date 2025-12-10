Infortunio Calhanoglu e Acerbi Chivu col fiato sospeso Ecco cosa filtra dalla Pinetina

Gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi preoccupano l'Inter, mentre Chivu spera in recuperi rapidi. La Pinetina monitora con attenzione le condizioni dei due giocatori chiave, fondamentali per la rosa nerazzurra. Gli aggiornamenti sulle loro condizioni saranno determinanti per le prossime sfide stagionali.

Inter News 24 Infortunio Calhanoglu e Acerbi, mister Chivu spera in uno stop breve per entrambi i perni della rosa. Ecco cosa filtra dalla Pinetina. Fiato sospeso in casa Inter dopo la doppia tegola subita nella sfida di Champions League contro il Liverpool. Nella giornata di giovedì, entrambi i giocatori infortunati, il regista turco Hakan Çalhano?lu e il difensore Francesco Acerbi, si sottoporranno a esami strumentali per chiarire l’entità dei rispettivi stop muscolari. QUI LE ULTIME NOTIZIE SUL CLUB NERAZZURRO Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky Sport, le sensazioni sono diverse riguardo i due infortuni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Calhanoglu e Acerbi, Chivu col fiato sospeso. Ecco cosa filtra dalla Pinetina

Allarme Inter, infortunio per Calhanoglu e Acerbi: chi recupera per la Supercoppa e come cambiano le quote - Calhanoglu e Acerbi sono usciti per infortunio contro il Liverpool: le loro condizioni in vista della Supercoppa italiana

