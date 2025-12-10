Infortunio Calhanoglu Chivu valuta le soluzioni a centrocampo dopo il ko del turco

Dopo l'infortunio di Calhanoglu, l'Inter si trova a dover riconsiderare la propria mediana. Chivu sta valutando diverse soluzioni e ballottaggi tra i giocatori disponibili, con l'obiettivo di mantenere l'equilibrio e la qualità del reparto a centrocampo nelle prossime sfide. La squadra si prepara a rispondere alle sfide senza il regista turco.

Inter News 24 Infortunio Calhanoglu, il tecnico rumeno deve ridisegnare la mediana: ballottaggi aperti per sostituire il regista nelle prossime gare. La sfida di San Siro tra Inter e Liverpool non ha lasciato soltanto rammarico per il risultato, ma anche un’eredità pesante per Cristian Chivu, tecnico rumeno alla prima stagione sulla panchina interista. L’ infortunio di Hakan Calhanoglu, regista classe 1994 e fulcro della manovra, apre infatti un vuoto tecnico che dovrà essere colmato già nel prossimo turno di campionato. Un problema che si aggiunge all’assenza di Francesco Acerbi, difensore esperto e leader del reparto arretrato, costringendo l’allenatore a ridisegnare equilibri consolidati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Calhanoglu, Chivu valuta le soluzioni a centrocampo dopo il ko del turco

Infortunio Calhanoglu Le ultime da Appiano - facebook.com Vai su Facebook

Francesco #Acerbi e Hakan #Calhanoglu lasciano San Siro? Entrambi i giocatori nerazzurri sono stati sostituiti per infortunio nel corso del primo tempo della sfida persa contro il Liverpool #Inter #ChampionsLeague #Sportitalia Vai su X

Allarme Inter, infortunio per Calhanoglu e Acerbi: chi recupera per la Supercoppa e come cambiano le quote - Calhanoglu e Acerbi sono usciti per infortunio contro il Liverpool: le loro condizioni in vista della Supercoppa italiana ... Segnala assopoker.com