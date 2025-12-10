Infortunio Calhanoglu Chivu studia la gerarchia per i calci di rigore | ecco chi li batte senza il turco

Dopo l'infortunio di Calhanoglu, Cristian Chivu sta analizzando la gerarchia dei rigoristi della squadra, individuando chi può prendere il comando dal turco. La decisione influenzerà le strategie e le scelte in campo, mantenendo alta l'attenzione sui possibili sostituti e sulle dinamiche del reparto offensivo.

Inter News 24 Infortunio Calhanoglu, mister Cristian Chivu sta valutando a chi far battere i calci di rigore senza il turco. Ecco la gerarchia attuale. L’infortunio del regista turco Hakan Çalhano?lu ha aperto una preoccupante voragine a centrocampo per l’ Inter, ma non solo: l’assenza dello specialista, autore di tre rigori su quattro in stagione, pone un interrogativo urgente sulla nuova gerarchia dal dischetto. Chi sarà il nuovo rigorista dei nerazzurri in assenza del turco? I candidati: Lautaro e Zielinski al ballottaggio. La questione diventa cruciale in un momento della stagione dove ogni punto è fondamentale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Calhanoglu, Chivu studia la gerarchia per i calci di rigore: ecco chi li batte senza il turco

Regali di Natale 2025 | i profumi più amati da lei e che fanno impazzire lui - Zazoom Social News

Il paradosso italiano dei rimpatri | come gli irregolari restano in circolazione tra vuoti diplomatici leggi inefficaci e criminalità - Zazoom Social News

Allarme Inter, infortunio per Calhanoglu e Acerbi: chi recupera per la Supercoppa e come cambiano le quote - Calhanoglu e Acerbi sono usciti per infortunio contro il Liverpool: le loro condizioni in vista della Supercoppa italiana ... Secondo assopoker.com

Inter, sconfitta e infortuni per Calhanoglu e Acerbi: quanto staranno fuori i due nerazzurri - In casa Inter ci si chiede quando Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi torneranno a disposizione. Si legge su spaziointer.it

L’infortunio di #Calhanoglu apre un vuoto pesante in mezzo al campo Tutti gli occhi su #Barella per il ruolo di regista nelle prossime gare Puntare sull’ex #Cagliari è davvero la scelta giusta? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU INTERNEWS24 https://www. - facebook.com Vai su Facebook

Francesco #Acerbi e Hakan #Calhanoglu lasciano San Siro? Entrambi i giocatori nerazzurri sono stati sostituiti per infortunio nel corso del primo tempo della sfida persa contro il Liverpool #Inter #ChampionsLeague #Sportitalia Vai su X