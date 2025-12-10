Infortunio Acerbi sembra essere piuttosto serio | salterà di sicuro questo appuntamento

L'infortunio di Acerbi appare grave e potrebbe comprometterne la partecipazione a imminenti impegni. Da Appiano Gentile emergono notizie preoccupanti riguardo alle sue condizioni, che lo costringeranno a saltare un importante appuntamento. La situazione del difensore si fa quindi critica, suscitando attenzione e preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori.

L'amara serata di Champions League tra l'Inter e il Liverpool è stata aggravata da un nuovo infortunio in difesa. L'esperto difensore italiano Francesco Acerbi è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo, in una situazione che, secondo La Gazzetta dello Sport, appare più complessa rispetto al recente stato influenzale che aveva colpito un compagno di reparto. Il difensore mancino si trovava in rincorsa sul rapido attaccante francese Hugo Ekitiké, quando ha avvertito il primo fastidio e ha immediatamente portato il braccio alla coscia, tentando comunque l'intervento per ostacolare il cross.

Inter-Liverpool 0-1, Champions League: Calhanoglu e Acerbi fuori per infortunio

