Infortunio Acerbi sembra essere piuttosto serio | salterà di sicuro questo appuntamento

Internews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'infortunio di Acerbi appare grave e potrebbe comprometterne la partecipazione a imminenti impegni. Da Appiano Gentile emergono notizie preoccupanti riguardo alle sue condizioni, che lo costringeranno a saltare un importante appuntamento. La situazione del difensore si fa quindi critica, suscitando attenzione e preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori.

Inter News 24 Infortunio Acerbi, il problema sembra essere piuttosto serio. Da Appiano Gentile filtra che il difensore salterà questo importante appuntamento. L’amara serata di Champions League tra l’ Inter e il Liverpool è stata aggravata da un nuovo infortunio in difesa. L’esperto difensore italiano Francesco Acerbi è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo, in una situazione che, secondo La Gazzetta dello Sport, appare più complessa rispetto al recente stato influenzale che aveva colpito un compagno di reparto. Il difensore mancino si trovava in rincorsa sul rapido attaccante francese Hugo Ekitiké, quando ha avvertito il primo fastidio e ha immediatamente portato il braccio alla coscia, tentando comunque l’intervento per ostacolare il cross. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio acerbi sembra essere piuttosto serio salter224 di sicuro questo appuntamento

© Internews24.com - Infortunio Acerbi sembra essere piuttosto serio: salterà di sicuro questo appuntamento

Inter Cremonese, Colonnese: «Se Acerbi gioca bene, la squadra va. L’infortunio di Thuram pesa. Su Baschirotto…»

Inter Cremonese, Colonnese: «Quando Acerbi gioca bene, la squadra va al massimo. L’infortunio di Thuram pesa, ma Esposito è bravissimo. Perché una big italiana non ha preso Baschirotto?»

LIVE Inter-Liverpool 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: Calhanoglu e Acerbi fuori per infortunio

infortunio acerbi sembra essereCalhanoglu e Acerbi infortunio, entrambi si fermano durante Inter-Liverpool: cosa è successo - Partenza complicata per l'Inter a San Siro e subito guai per Chivu: dopo appena 10 minuti Hakan Calhanoglu ha dovuto abbandonare il match tra Inter e Liverpool. Si legge su msn.com